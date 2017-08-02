LIVE: "Город решает: какими будут набережные Омска"
LIVE  •   2 августа 2017, 13:22, последнее обновление 2 августа 2017, 13:32  •  печать

LIVE: "Город решает: какими будут набережные Омска"

Сегодня, 2 августа, в 14:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Город решает: какими будут набережные Омска в 2018-2022 гг.". Омичам представят предварительные проекты и расскажут, как они будут реализованы.

Впервые в Омске легально и на бесконфликтной основе запущен открытый процесс проектирования благоустройства ключевых общественных пространств. С марта этого года в Омске проходят публичные сессии "Город решает", организованные КБ Стрелка, архитектором Ефимом Фрейдиным, урбанполитиком Сергеем Костаревым и проектом Public Speech.

На пресс-конференции в пресс-центре "МКР-Медиа" основные участники разработки концепций благоустройства расскажут о том, как реализуется федеральная программа в Омске, об участии горожан в сессиях "Город решает", о предварительных концепциях. Архитекторы покажут и прокомментируют проектные решения, которые предлагается реализовать до 2022 года в Омске.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #благоустройство #видео #Ефим Фрейдин #пресс-центр МКР-Медиа #проект #Сергей Костарев

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