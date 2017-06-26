Запуск программы "Бизнес класс" на территории Омской области
LIVE  •  26 июня 2017, 13:26, последнее обновление 26 июня 2017, 13:52  •  печать

Запуск программы "Бизнес класс" на территории Омской области

Сегодня, 26 июня, в 14:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция, посвящённая запуску в регионе программы "Бизнес класс".

"Бизнес класс" - это бесплатная программа для представителей микро- и малого бизнеса, основной целью которой является помощь предпринимателям в открытии собственного дела или выводе существующего бизнеса на новый уровень.

Представители Сбербанка, компании Google и правительства Омской области расскажут об уникальности проекта и его эффективности для действующих и начинающих предпринимателей. Также на пресс-конференции планируется обсудить состояние малого бизнеса в регионе. Спикерами выступят заместитель председателя правительства региона Владимир Компанейщиков, заместитель председателя Западно-Сибирского банка - управляющий Омским отделением ПАО "Сбербанк" Игорь Меркулов, руководитель направления глобальных партнёрств Google по России, Украине и СНГ Алексей Аршинов.

Теги  •  #Google #бизнес #правительство Омской области #Сбербанк

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