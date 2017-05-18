LIVE: Международный день музеев
LIVE  •  18 мая 2017, 11:26, последнее обновление 18 мая 2017, 11:35  •  печать

LIVE: Международный день музеев

Сегодня, 18 мая, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция, посвящённая Международному дню музеев.

Участниками пресс-конференции станут заместитель директора по развитию Омского государственного историко-краеведческого музея Наталья Карбышева и заместитель директора по научной работе Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Фарида Буреева. Они расскажут о том, какие акции и мероприятия пройдут в субботнюю ночь, с 20 на 21 мая.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #видео #МКР-Медиа #музей #ночь музеев #пресс-конференция

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичам запретили разжигать мангалы на дачах  •  сегодня, 15:23  •   1
Бизнесмены заявили о разрушении инвестиционного климата в Омской области  •  сегодня, 15:20
В Омске будут судить полицейского, укравшего и пытавшегося продать пистолет  •  сегодня, 15:15
Синоптики обещают Омску жаркий июнь  •  сегодня, 14:09  •   1
"Ночь музеев" предложит омичам обнять собак и поговорить об эротике  •  сегодня, 13:49
Омичей предупредили о перекрытии улиц в центре города  •  сегодня, 13:38
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400