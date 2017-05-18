LIVE: Международный день музеев

Участниками пресс-конференции станут заместитель директора по развитию Омского государственного историко-краеведческого музея Наталья Карбышева и заместитель директора по научной работе Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Фарида Буреева. Они расскажут о том, какие акции и мероприятия пройдут в субботнюю ночь, с 20 на 21 мая.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.