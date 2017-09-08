Омич избил до смерти обидчика сестры
Криминал  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 14:44, последнее обновление 8 сентября 2017, 14:44  •  печать

Омич избил до смерти обидчика сестры

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Рецидивист узнал, что сожитель избил его сестру, поэтому решил наказать обидчика.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего омича, ранее судимого за грабежи и кражи. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По информации следствия, 6 сентября подозреваемый узнал, что его сестру избил 40-летний сожитель. Омич решил заступиться за неё, поэтому избил обидчика по голове, тем самым нанёс травмы несовместимые с жизнью. Через несколько часов потерпевший скончался.

Сейчас подозреваемый задержан, его собираются арестовать. Расследование продолжается.

Теги  •  #избиение #погибший #рецидивист #уголовное дело

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