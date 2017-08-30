Омичи ищут свидетелей нападения пьяной компании на семью с ребёнком
Криминал  •  ИА «Омск Здесь» 30 августа 2017, 11:46, последнее обновление 30 августа 2017, 11:48  •  печать

Омичи ищут свидетелей нападения пьяной компании на семью с ребёнком

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Пьяная компания из пяти человек, вооружившись ножом, напала на семью с маленьким ребёнком.

В паблике "ЧП Омск" появился пост от омичей, разыскивающих свидетелей нападения пьяной компании, произошедшего 27 августа около 18:00 возле дома по адресу Малиновского, 9. По словам автора поста, пять человек с ножом напали на семью с полуторагодовалым ребёнком.

Мужчина нанёс телесные повреждения одному из злоумышленников, когда защищал своих родных. Теперь, чтобы его не оставили виноватым, полиции нужны свидетели нападения. В комментариях сестра омича объяснила, что нападавшие проткнули ножом колесо машины мужчины.

Теги  •  #компания #нападение #нож #пьяный #ребенок #семья

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