Омичи ищут свидетелей нападения пьяной компании на семью с ребёнком

Пьяная компания из пяти человек, вооружившись ножом, напала на семью с маленьким ребёнком.

В паблике "ЧП Омск" появился пост от омичей, разыскивающих свидетелей нападения пьяной компании, произошедшего 27 августа около 18:00 возле дома по адресу Малиновского, 9. По словам автора поста, пять человек с ножом напали на семью с полуторагодовалым ребёнком.

Мужчина нанёс телесные повреждения одному из злоумышленников, когда защищал своих родных. Теперь, чтобы его не оставили виноватым, полиции нужны свидетели нападения. В комментариях сестра омича объяснила, что нападавшие проткнули ножом колесо машины мужчины.