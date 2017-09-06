Одногруппник обокрал омского студента и уехал на Алтай

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, по данным следствия, иногородний студент одного из омских училищ похитил из общежития на улице Авиагородок мобильный телефон и комплектующие к ПК: жёсткий диск, оперативную память и видеокарту. Всё это принадлежало его соседу по общежитию, 20-летнему омичу, который оценил ущерб в 55 тыс. рублей. Как выяснилось, подозреваемый забрал украденное с собой домой, в Бийск Алтайского края, где продал за 12 тыс. руб. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде, ему грозит два года тюрьмы.