Омич, изнасиловавший подростка, получил 10 лет колонии строгого режима
Криминал  •  ИА «Омск Здесь» 30 августа 2017, 15:03, последнее обновление 30 августа 2017, 15:17  •  печать

Омич, изнасиловавший подростка, получил 10 лет колонии строгого режима

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В Омске вынесен приговор рецидивисту, который украл плиту и изнасиловал 17-летнего подростка, когда находился под надзором.

В Омске вынесли приговор 29-летнему Дмитрию Раку. Он признан виновным в уклонении от административного надзора, краже и насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области.

Следствие и суд выяснили, что обвиняемый в течение года нарушал административные ограничения, наложенные на него приговором суда. 28 февраля 2017 года мужчина украл газовую плиту из садового домика, а 5 марта - изнасиловал 17-летнего подростка, когда был пьян. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Теги  •  #изнасилование #колония строгого режима #кража #суд #уголовное дело

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