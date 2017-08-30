Омич, изнасиловавший подростка, получил 10 лет колонии строгого режима

В Омске вынесен приговор рецидивисту, который украл плиту и изнасиловал 17-летнего подростка, когда находился под надзором.

В Омске вынесли приговор 29-летнему Дмитрию Раку. Он признан виновным в уклонении от административного надзора, краже и насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области.

Следствие и суд выяснили, что обвиняемый в течение года нарушал административные ограничения, наложенные на него приговором суда. 28 февраля 2017 года мужчина украл газовую плиту из садового домика, а 5 марта - изнасиловал 17-летнего подростка, когда был пьян. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.