Омич убил ножом друга, обозвавшего его "коротышом"

26 августа в МСЧ № 9 привезли 59-летнего мужчину из дома, расположенного на улице 5-й Кордной. Врачи обнаружили у него колото-резаную рану брюшной полости с ранением тонкой кишки. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

Как пишет "Вечерний Омск" со ссылкой на Следственный комитет, в тот день омич выпивал со своим другом. Во время застолья мужчины поссорились. Омич обозвал своего друга, ранее судимого за убийство, "коротышом", потому что тот был маленького роста.

Оскорблённый друг ударил мужчину ножом в живот, после чего побежал в квартиру матери друга и признался, что убил друга. Женщина вызвала скорую, но пострадавший всё равно не выжил. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.