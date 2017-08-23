Омич с ножом похитил из магазина пакет семечек за 14 рублей

Заместитель прокурора Октябрьского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего омича. Он обвиняется в разбое, совершённом с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.
По версии следствия, в конце мая 2017 года мужчина был пьян, когда зашёл в продуктовый магазин. Поссорившись с продавщицей, он начал угрожать ей, что украдёт товар.
Через некоторое время обвиняемый снова пришёл в магазин, но на этот раз с ножом. Перерезав верёвку, которая держала входную дверь открытой, злоумышленник перекрыл доступ в магазин для посторонних.
После этого он, не реагируя на требования продавца покинуть помещение, начал угрожать женщине ножом и похитил с прилавка пакет семечек стоимостью 14 руб. После этого омич скрылся.
Свою вину в совершении преступления мужчина признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Похищение века. За украденный пакет семечек получить десять лет срока, это жесткое наказание. Все она, водка виновата.
Надо же была так довести человека!?