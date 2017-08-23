Омич с ножом похитил из магазина пакет семечек за 14 рублей

Пьяный омич похитил из магазина пакет семечек, угрожая ножом продавцу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Заместитель прокурора Октябрьского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего омича. Он обвиняется в разбое, совершённом с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

По версии следствия, в конце мая 2017 года мужчина был пьян, когда зашёл в продуктовый магазин. Поссорившись с продавщицей, он начал угрожать ей, что украдёт товар.

Через некоторое время обвиняемый снова пришёл в магазин, но на этот раз с ножом. Перерезав верёвку, которая держала входную дверь открытой, злоумышленник перекрыл доступ в магазин для посторонних.

После этого он, не реагируя на требования продавца покинуть помещение, начал угрожать женщине ножом и похитил с прилавка пакет семечек стоимостью 14 руб. После этого омич скрылся.

Свою вину в совершении преступления мужчина признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.