В Омске рецидивист ранил таксиста ножом в шею

В Омске рецидивист напал на водителя такси с ножом из-за того, что тот потребовал оплатить проезд.

Вчера, 23 августа, около 23:30 в полицию позвонили омичи, которые рассказали о раненом водителе. На место происшествия выехал ближайший патрульный экипаж.

Полицейские вызвали скорую и передали пострадавшего врачам. Пассажир ранил в шею 52-летнего таксиста, ехавшего за рулём Toyota Corolla Fielder, после чего скрылся. Сотрудники полиции задержали злоумышленника возле дома № 30 по улице Дианова. При личном досмотре у него был изъят нож, на котором эксперты обнаружили бурые пятна.

В результате следственных действий было установлено, что подозреваемый - неоднократно судимый за разбои, грабежи и кражи 36-летний житель села Лузино. По версии следствия, злоумышленник подошёл на конечной остановке к группе таксистов и попросил отвезти в город.

Один из водителей согласился. Когда они приехали к дому, оказалось, что пассажиру нечем расплатиться за проезд. После этого произошёл конфликт, во время которого мужчина ударил водителя ножом в шею.

Потерпевший выбежал из машины, подозреваемый попытался его догнать, но был задержан полицейскими. Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".