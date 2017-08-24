В Омске рецидивист ранил таксиста ножом в шею
Криминал  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 12:13, последнее обновление 24 августа 2017, 12:13  •  печать

В Омске рецидивист ранил таксиста ножом в шею

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В Омске рецидивист напал на водителя такси с ножом из-за того, что тот потребовал оплатить проезд.

Вчера, 23 августа, около 23:30 в полицию позвонили омичи, которые рассказали о раненом водителе. На место происшествия выехал ближайший патрульный экипаж.

Полицейские вызвали скорую и передали пострадавшего врачам. Пассажир ранил в шею 52-летнего таксиста, ехавшего за рулём Toyota Corolla Fielder, после чего скрылся. Сотрудники полиции задержали злоумышленника возле дома № 30 по улице Дианова. При личном досмотре у него был изъят нож, на котором эксперты обнаружили бурые пятна.

В результате следственных действий было установлено, что подозреваемый - неоднократно судимый за разбои, грабежи и кражи 36-летний житель села Лузино. По версии следствия, злоумышленник подошёл на конечной остановке к группе таксистов и попросил отвезти в город.

Один из водителей согласился. Когда они приехали к дому, оказалось, что пассажиру нечем расплатиться за проезд. После этого произошёл конфликт, во время которого мужчина ударил водителя ножом в шею.

Потерпевший выбежал из машины, подозреваемый попытался его догнать, но был задержан полицейскими. Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Теги  •  #нож #рецидивист #таксист

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