Омич напоил школьницу и вёл трансляцию её изнасилования в интернете

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, преступление было совершено в марте 2017 г. 22-летний омич напоил спиртным свою знакомую 13-летнюю девочку, а позже, воспользовавшись её беспомощным состоянием, изнасиловал. Происходящее он снимал на смартфон, ведя прямую трансляцию в интернете. "Несмотря на то, что потерпевшая никому не рассказывала о случившемся, преступление было раскрыто благодаря грамотным действиям следователей Следственного комитета и активному взаимодействию с сотрудниками полиции по проведению мониторинга соцсетей", - пояснили в ведомстве. Стримеру-злоумышленнику грозит наказание по части четвёртой ст. 132 УК РФ (изнасилование малолетней) - до 20 лет тюрьмы.
Омские правоохранительные органы задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы - по данным следствия, он вёл прямую трансляцию изнасилования в интернете.
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Какое ничтожество. Мало того, что изнасиловал несовершеннолетнюю, так еще и трансляцию устроил. Полная деградация.