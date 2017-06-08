Омич напоил школьницу и вёл трансляцию её изнасилования в интернете

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, преступление было совершено в марте 2017 г. 22-летний омич напоил спиртным свою знакомую 13-летнюю девочку, а позже, воспользовавшись её беспомощным состоянием, изнасиловал. Происходящее он снимал на смартфон, ведя прямую трансляцию в интернете. "Несмотря на то, что потерпевшая никому не рассказывала о случившемся, преступление было раскрыто благодаря грамотным действиям следователей Следственного комитета и активному взаимодействию с сотрудниками полиции по проведению мониторинга соцсетей", - пояснили в ведомстве. Стримеру-злоумышленнику грозит наказание по части четвёртой ст. 132 УК РФ (изнасилование малолетней) - до 20 лет тюрьмы.