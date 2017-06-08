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Омич напоил школьницу и вёл трансляцию её изнасилования в интернете
Происшествия  •   8 июня 2017, 12:41, последнее обновление 8 июня 2017, 14:08  •  печать

Омич напоил школьницу и вёл трансляцию её изнасилования в интернете

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Омские правоохранительные органы задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы - по данным следствия, он вёл прямую трансляцию изнасилования в интернете.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, преступление было совершено в марте 2017 г. 22-летний омич напоил спиртным свою знакомую 13-летнюю девочку, а позже, воспользовавшись её беспомощным состоянием, изнасиловал. Происходящее он снимал на смартфон, ведя прямую трансляцию в интернете. "Несмотря на то, что потерпевшая никому не рассказывала о случившемся, преступление было раскрыто благодаря грамотным действиям следователей Следственного комитета и активному взаимодействию с сотрудниками полиции по проведению мониторинга соцсетей", - пояснили в ведомстве. Стримеру-злоумышленнику грозит наказание по части четвёртой ст. 132 УК РФ (изнасилование малолетней) - до 20 лет тюрьмы.

Теги  •  #онлайн-трансляция #педофил #школьница

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Комментарии
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Анна Мишина  •  8 июня 2017, 14:02

Какое ничтожество. Мало того, что изнасиловал несовершеннолетнюю, так еще и трансляцию устроил. Полная деградация.

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