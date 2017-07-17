В Омске грабитель ножами оборонялся от полицейских
Происшествия  •  17 июля 2017, 17:58, последнее обновление 17 июля 2017, 20:05  •  печать

В Омске грабитель ножами оборонялся от полицейских

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Злоумышленник ворвался в чужую квартиру, где забрал деньги и мобильные у двух мужчин в уплату несуществующего долга. 

Вчера, 16 июля, около 22:00 группа задержания вневедомственной охраны получила сигнал от полицейских о разбойном нападении на омичей в квартире на улице Верхнеднепровская. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что в жилище ворвался мужчина. Угрожая ножом, потребовал вернуть ему несуществующий долг. Напуганные жильцы смогли отдать лишь две тысячи рублей. Посчитав наживу слишком мелкой, грабитель забрал у потерпевших мобильные телефоны и скрылся.

Получив приметы нападавшего и приблизительную информацию о месте его проживания, силовики отправились к нему домой. Но он в окно увидел подъезжающий экипаж, схватил украденные вещи и собрался покинуть дом через балкон. Однако правоохранители перекрыли и этот путь отступления. Собираясь оказать сопротивление полицейским, грабитель вооружился ножами и попытался выйти через подъезд. Но был обезврежен.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Теги  •  #грабеж #деньги #мобильный телефон #нож #Росгвардия

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Комментарии
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Ольга Соловьева  •  17 июля 2017, 20:34

Нет у людей мозгов. Были проблемы с долгами, а теперь проблемы с полицией. Это куда хуже.

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Виктор Вайз  •  17 июля 2017, 18:42

Вот придурок! - мало того, что пойдет за 2 рубля по статье "грабёж", так еще и сопротивление полиции (а может и нападение при исполнении на метов) пришьют. Если реально был долг - иди в суд... а так - в тюрьму пойдет.

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