В Омске грабитель ножами оборонялся от полицейских

Вчера, 16 июля, около 22:00 группа задержания вневедомственной охраны получила сигнал от полицейских о разбойном нападении на омичей в квартире на улице Верхнеднепровская. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что в жилище ворвался мужчина. Угрожая ножом, потребовал вернуть ему несуществующий долг. Напуганные жильцы смогли отдать лишь две тысячи рублей. Посчитав наживу слишком мелкой, грабитель забрал у потерпевших мобильные телефоны и скрылся.
Получив приметы нападавшего и приблизительную информацию о месте его проживания, силовики отправились к нему домой. Но он в окно увидел подъезжающий экипаж, схватил украденные вещи и собрался покинуть дом через балкон. Однако правоохранители перекрыли и этот путь отступления. Собираясь оказать сопротивление полицейским, грабитель вооружился ножами и попытался выйти через подъезд. Но был обезврежен.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Нет у людей мозгов. Были проблемы с долгами, а теперь проблемы с полицией. Это куда хуже.
Вот придурок! - мало того, что пойдет за 2 рубля по статье "грабёж", так еще и сопротивление полиции (а может и нападение при исполнении на метов) пришьют. Если реально был долг - иди в суд... а так - в тюрьму пойдет.