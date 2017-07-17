В Омске грабитель ножами оборонялся от полицейских

Злоумышленник ворвался в чужую квартиру, где забрал деньги и мобильные у двух мужчин в уплату несуществующего долга.

Вчера, 16 июля, около 22:00 группа задержания вневедомственной охраны получила сигнал от полицейских о разбойном нападении на омичей в квартире на улице Верхнеднепровская. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что в жилище ворвался мужчина. Угрожая ножом, потребовал вернуть ему несуществующий долг. Напуганные жильцы смогли отдать лишь две тысячи рублей. Посчитав наживу слишком мелкой, грабитель забрал у потерпевших мобильные телефоны и скрылся.

Получив приметы нападавшего и приблизительную информацию о месте его проживания, силовики отправились к нему домой. Но он в окно увидел подъезжающий экипаж, схватил украденные вещи и собрался покинуть дом через балкон. Однако правоохранители перекрыли и этот путь отступления. Собираясь оказать сопротивление полицейским, грабитель вооружился ножами и попытался выйти через подъезд. Но был обезврежен.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".