В Омске организатора эскорт-услуг приговорили за убийство первого потенциального клиента

Омский областной суд вынес приговор Сергею Карцеву, который переехал в областной центр вместе со своей девушкой и пытался организовать эскорт-услуги. Во время застолья он с товарищем насмерть забили отверткой случайного знакомого, оказывавшего девушке знаки внимания.

Как сообщает ГТРК "Омск", Сергей Карцев приехал со своей девушкой в Омск из Томска. Долгое время находясь без работы, томич решил организовать эскорт-услуги. Его приятель Николай Карпов помог заселиться в комнату в общежитии. Начало коммерческой деятельности приятели решили отметить застольем, в гости к ним заглянул сосед. Выпив, он начал оказывать знаки внимания подруге Карцева, намекая, что не прочь воспользоваться эскорт-услугами еще до официального открытия бизнеса. Карцев вместе с Карповым насмерть забили навязчивого ухажера отверткой. После чего приятели ограбили его квартиру. Суд приговорил Карцева к 15 годам, а его подельника к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, осужденные выплатят вдове погибшего полмиллиона рублей в качестве компенсации.