Омич, угрожавший полицейскому ломом, осуждён более чем на полтора года колонии

22-летний рецидивист напал на полицейского, избил его, а затем угрожал убить ломом и ножом. Суд приговорил его к 1 году и 7 месяцам колонии общего режима.

Исилькульский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего рецидивиста. Он признан виновным в краже и применении насилия в отношении полицейского во время исполнения своих должностных обязанностей.

Суд установил, что вечером 12 января 2017 года омич украл две межкомнатные двери из квартиры, принадлежащей Центру учёта и содержания имущества Омской области и предоставленной ему как сироте. Тем самым он причинил региональному бюджету ущерб в размере около 6 тыс. руб.

Также 31 марта 2017 он находился у себя дома и был пьян, когда позвонил в полицию и сообщил, что избил свою сожительницу. После того как на место происшествия пришел полицейский, омич напал на него и несколько раз ударил. После этого рецидивист стал угрожать убить его ломом и ножом.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Исилькульский городской суд Омской области приговорил его к 1 году 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.