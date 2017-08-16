В Омске мужчина убил свою больную мать

27-летний омич ударил свою мать по голове, после чего она получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась.

После проведения доследственной проверки Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего омича. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть..

По версии следствия, в июле 2017 года подозреваемый нанёс несколько ударов рукой по голове своей больной матери, за которой ухаживал. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась через несколько дней.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.