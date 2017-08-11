Омич, убивший приятеля телевизором, отправится в колонию

Суд приговорил 38-летнего жителя Омской области к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали 600 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда.

В Омской области суд вынес приговор 38-летнему жителю села Атрачи Тюкалинского района Омской области, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области.

Следствие и суд установили, что ночью 8 апреля 2017 года после дискотеки обвиняемый выпивал вместе со своим приятелем. После того как знакомый оскорбил мужчину, он в ответ ударил его несколько раз по голове телевизором. Потерпевший скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы, а о случившемся полицейские узнали от очевидца.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с омича взыскали 600 тыс. руб. в качестве возмещения родственникам потерпевшего морального вреда.