Омич, убивший приятеля телевизором, отправится в колонию
Криминал  •  11 августа 2017, 15:15, последнее обновление 11 августа 2017, 15:47  •  печать

Омич, убивший приятеля телевизором, отправится в колонию

Автор:

Суд приговорил 38-летнего жителя Омской области к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали 600 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда.

В Омской области суд вынес приговор 38-летнему жителю села Атрачи Тюкалинского района Омской области, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области.

Следствие и суд установили, что ночью 8 апреля 2017 года после дискотеки обвиняемый выпивал вместе со своим приятелем. После того как знакомый оскорбил мужчину, он в ответ ударил его несколько раз по голове телевизором. Потерпевший скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы, а о случившемся полицейские узнали от очевидца.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с омича взыскали 600 тыс. руб. в качестве возмещения родственникам потерпевшего морального вреда.

Теги  •  #компенсация за моральный вред #суд #телевизор #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
После заморозков в Омск вернётся тепло  •  сегодня, 15:14
Омский вахтовик угнал экскаватор с нефтяного месторождения  •  сегодня, 14:30  •   1
Омский зоозащитник рассказал о судьбе кошек-людоедов  •  сегодня, 14:09
Омские прокуроры разберутся с вертолётом, приземлившимся на стадион с занимавшимися детьми  •  сегодня, 13:30
Кино в Омске: фантастический Валериан и ужасная Аннабель   •  сегодня, 13:08  •  
В Омске 40 оголодавших кошек съели труп своего хозяина  •  сегодня, 12:57  •   3  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400