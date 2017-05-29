В Омске пьяный грабитель пришёл в магазин с ножом и угрожал всех убить

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с ножом, который ворвался в магазин на улице 15-й Рабочей и угрожал убить всех находящихся там, если продавец не отдаст ему выручку. Омичка воспользовалась приложением "Мобильный телохранитель" и вызвала силовиков.

Вчера, 28 мая, около 11 часов вечера на пульт охраны УВО поступил сигнал от 27-летней продавщицы магазина, расположенного на улице 15-й Рабочей, у которой на телефоне было установлено приложение "Мобильный телохранитель".

Прибывшим сотрудникам Росгвардии омичка рассказала, что в магазин ворвался неизвестный мужчина с ножом. Пьяный злоумышленник потребовал отдать ему выручку, угрожая убийством ей и посетителям. Поскольку в павильоне был запасной выход, работник и покупатели быстро покинули помещение. Убегая, продавец нажала на кнопку в приложении на мобильном телефоне. Экипаж прибыл через несколько минут, поэтому к этому времени подозреваемый ещё не успел скрыться с деньгами.

Перекрыв все выходы, сотрудники Росгвардии потребовали, чтобы вооружённый мужчина покинул помещение, однако злоумышленник отказался и начал выкрикивать угрозы в адрес сотрудников и случайных прохожих. Через стеклянную дверь было видно, что подозреваемый искал пути отхода, постоянно держа перед собой нож.

Вызвав дополнительную группу задержания, силовики отвлекли внимание мужчины, выбили нож и надели наручники. 29-летний задержанный оказался ранее судимым за побои и грабежи. В настоящее время он передан полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".