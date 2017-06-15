В Омске вынесли приговор двум участникам ОПГ, угрожавшим жителям Таджикистана

Суд приговорил 56-летнего организатора преступной группировки к 15 годам тюрьмы. Его 44-летний подельник получил 9 лет колонии. Ещё четверо злоумышленников объявлены в федеральный розыск.

Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух омичей 44 и 56 лет. Подозреваемые обвинялись по пяти статьям УК РФ: вымогательство, вооружённое разбойное нападение, умышленный поджог автотранспорта, незаконный оборот оружия и бандитизм, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 56-летний омич создал устойчивую вооружённую группу, включавшую в себя шесть человек. В период с 2012 по 2014 годы члены ОПГ совершили разбойное нападение, 2 поджога иномарок и 6 раз угрожали людям оружием, вымогая деньги в размере от 50 тыс. до 300 тыс. руб. Во время обыска в домах у злоумышленников были найдены и изъяты 7 единиц огнестрельного оружия и 23 единицы холодного оружия.

Потерпевшие не пошли в полицию, потому что испугались за свою жизнь и здоровье. Причинённый ущерб превысил 1,4 млн руб. Для его возмещения следователи наложили арест на изъятые во время обысков 1,3 млн руб. Четверо злоумышленников скрылись, сейчас они объявлены в федеральный розыск.

Омский областной суд приговорил 56-летнего подсудимого к 15 годам лишения свободы. Его подельнику было назначено 9 лет тюрьмы.