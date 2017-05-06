Политтехнолог Пётр Быстров: в ситуациях, аналогичной омской, федеральный центр присылает "варягов"

Пётр Евгеньевич, в Омске провалились выборы мэра по новой системе. Чем это можно объяснить?

Я думаю, это результат внутриэлитного конфликта в Омске, связанного с тем, что, по сути, губернатор потерял контроль над политической ситуацией. Не контролирует в настоящее время ни действия силовиков, ни действия многих региональных элит, которые играют в свои собственные политические игры, практически не считаясь с его мнением.

Что, с вашей точки зрения, будет дальше с системой муниципальных выборов? Означает ли такой опыт, что может произойти возврат к прямой системе выборов?

Я думаю, возврат к прямой системе выборов маловероятен. Практически ни в одном городе, в котором вводили непрямые выборы, кроме Ярославля, их не отменяли, не возвращались к прямым выборам. Тем более что, по сути, нет политических сил, нет интересантов, которые были бы заинтересованы в таком развитии ситуации. То есть, нет какого-то харизматичного лидера среди омских политиков, который рассчитывал бы прийти к власти именно таким путём.

Я думаю, что будет следующий тур выборов. Будет, вероятно, уже с новым созывом Омского городского совета. И, скорее всего, с участием уже нового губернатора Омской области.

Вы допускаете, что дело дойдёт до отставки губернатора? Кто в этом случае может его заменить? Возможно ли появление "варяга" на посту руководителя Омской области?

Да, возможно. Именно так федеральный центр поступает в ситуациях, аналогичных омской. В тех регионах, где губернатор утрачивал контроль над политической ситуацией. Так было в Пермском крае, где губернатор был снят и заменён на выходца из края, но уже довольно давно работающего в Москве. Так было и в Севастополе, куда вообще был прислан совершенно новый для региона и не имевший до этого к нему никакого отношения человек. Так было в Бурятии. Поэтому, я думаю, что это будет человек, не связанный с омскими элитами, не связанный ни с одной из действующих внутриэлитных группировок.

Об этом, кстати, говорят и действия силовиков, довольно активно работающих по представителям самых разных внутриэлитных группировок. И отсюда мы видим дело, связанное с омским "Горгазом". И дело, связанное с тем кандидатом, которого действующий губернатор рассчитывал сделать мэром Омска.

Вполне возможно повторение вот такого ярославского сценария, когда одновременно из Москвы будут десантированы глава региона и глава города, которые, скорее всего, не будут иметь отношение к Омску. Может быть, работали в нём когда-то или являются выходцами из региона, но довольно давно там не работают.

Я опираюсь на опыт тех регионов, где складывалась аналогичная картина. И мы видим, как федеральный центр ведёт себя в этой ситуации. Он не ставит ни на одну из конкурирующих внутриэлитных группировок. А ставит на совершенно внешних игроков, которые приходят в регион и, так сказать, обнуляют эту шахматную партию, начинают игру с чистого листа.

Что можно ожидать в самое ближайшее время?

В самое ближайшее время можно ожидать выборы в Омский городской совет, которые стартуют в июне официально. Неофициально уже сейчас избирательная кампания фактически началась. Идут праймериз в "Единой России". И я думаю, что это будет довольно серьёзная схватка. Потому что во многом результаты этих выборов предопределят результаты выбора мэра Омска. Именно те депутаты, которые 10 сентября изберутся в состав Городского совета, и будут голосовать за кандидатуру мэра Омска.