Водителя, погубившего жену и двоих детей, отправили в колонию

Мужчина, сев пьяным за руль, на скорости врезался в бетонную трубу, вылетев с трассы. Супруга и один ребенок погибли сразу, маленькая дочь скончалась в больнице.

Как сообщили в региональной прокуратуре, Большереченский райсуд вынес обвинительный приговор ранее судимому 28-летнему местному жителю по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Вечером 23 июля мужчина, не имея водительских прав и будучи пьяным, сел за руль "Лады Приоры" и повез семью по дороге Омск - Тара. На 180 км трассы он на повышенной скорости, обгоняя другой автомобиль на опасном участке, вылетел на обочину встречной полосы и врезался в бетонную трубу. "Лада" опрокинулась, водитель и пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, вылетели из салона.

В результате 31-летняя супруга водителя и их трехлетний сын погибли сразу, пятилетнюю дочь скорая увезла в больницу, но врачи не смогли помочь - девочка умерла на следующий день. Сам водитель получил серьезные травмы, но выжил.

- В судебном заседании вину в совершении преступления он отрицал, утверждая, что в момент ДТП именно его супруга находилась за рулем, - рассказали в прокуратуре.

Но, по словам родственников и знакомых семьи, погибшая не умела водить, а камера наблюдения на АЗС незадолго до аварии зафиксировала, как ее супруг садился за руль. Кроме того, это подтвердила и экспертиза - на водительском месте найдены его генетические следы.

- Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишил его права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - резюмировали в ведомстве.