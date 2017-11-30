Пьяный омич порезал себя ножом, чтобы подставить любимую

Прокурор Большеуковского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего омича. Он обвиняется в заведомо ложном доносе и искусственном создании доказательств обвинения, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, 23 октября омич был пьян, когда находился дома у своей сожительницы. После ссоры нетрезвому мужчине захотелось отомстить любимой, поэтому он взял нож и порезал на себе футболку. Для достоверности он оставил царапины и на животе.
Подготовившись, омич позвонил в полицию и рассказал, что его сожительница на него напала. Но на этом мужчина не остановился. Позже он написал на нее заявление.
Свою вину обвиняемый признал полностью. Сейчас уголовное дело направлено в суд Омской области для рассмотрения. Теперь обидчивому омичу грозит до шести лет лишения свободы.
Не водка виновата, а он, в него водку никто не заливал, вообще не понимаю зачем таких выпускать.
Это называется и смех и грех, а всему виной водка, вряд ли на трезвую голову пришло бы в голову ( извините, за каламбур) организовать такое.