Пьяный омич порезал себя ножом, чтобы подставить любимую

36-летний мужчина поссорился со своей сожительницей и решил ей отомстить. Мужчина порезал на себе футболку и ранил себя в живот, чтобы сфальсифицировать уголовное дело.

Прокурор Большеуковского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего омича. Он обвиняется в заведомо ложном доносе и искусственном создании доказательств обвинения, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 23 октября омич был пьян, когда находился дома у своей сожительницы. После ссоры нетрезвому мужчине захотелось отомстить любимой, поэтому он взял нож и порезал на себе футболку. Для достоверности он оставил царапины и на животе.

Подготовившись, омич позвонил в полицию и рассказал, что его сожительница на него напала. Но на этом мужчина не остановился. Позже он написал на нее заявление.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Сейчас уголовное дело направлено в суд Омской области для рассмотрения. Теперь обидчивому омичу грозит до шести лет лишения свободы.