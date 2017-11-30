Пьяный омич порезал себя ножом, чтобы подставить любимую
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 11:32, последнее обновление 30 ноября 2017, 11:33  •  печать

Пьяный омич порезал себя ножом, чтобы подставить любимую

Автор:

36-летний мужчина поссорился со своей сожительницей и решил ей отомстить. Мужчина порезал на себе футболку и ранил себя в живот, чтобы сфальсифицировать уголовное дело.

Прокурор Большеуковского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего омича. Он обвиняется в заведомо ложном доносе и искусственном создании доказательств обвинения, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 23 октября омич был пьян, когда находился дома у своей сожительницы. После ссоры нетрезвому мужчине захотелось отомстить любимой, поэтому он взял нож и порезал на себе футболку. Для достоверности он оставил царапины и на животе.

Подготовившись, омич позвонил в полицию и рассказал, что его сожительница на него напала. Но на этом мужчина не остановился. Позже он написал на нее заявление.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Сейчас уголовное дело направлено в суд Омской области для рассмотрения. Теперь обидчивому омичу грозит до шести лет лишения свободы.

Теги  •  #ложный донос #нож #прокуратура #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Александр Божежар  •  30 ноября 2017, 12:32

Не водка виновата, а он, в него водку никто не заливал, вообще не понимаю зачем таких выпускать.

Ответить
Юлия Ветрова  •  30 ноября 2017, 12:11

Это называется и смех и грех, а всему виной водка, вряд ли на трезвую голову пришло бы в голову ( извините, за каламбур) организовать такое.

Ответить
Последние новости
В Омске задержали двух вооруженных мужчин, ранивших омича  •  сегодня, 17:54
Минкульт опроверг информацию о том, что вход в исторический парк станет платным  •  сегодня, 17:42
Свидетель по делу о премиях в СибАДИ признал, что экс-ректор угрожал ему  •  сегодня, 17:21  •  
Омску нужны еще два моста через Иртыш  •  сегодня, 17:18
На ремонт Ленинградского моста нужно полмиллиарда  •  сегодня, 16:41
Омич уедет в Тюмень на принудительные работы из-за долгов по алиментам  •  сегодня, 16:22  •   2
Еще новости