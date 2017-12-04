В омском банке нашли поддельную пятитысячную купюру

В минувшую пятницу, 1 декабря, в полицию обратились представители Сбербанка. Они рассказали полицейским, что обнаружили фальшивую банкноту. В Омском отделении Сбербанка нашему корреспонденту пояснили, что во всех банкоматах и платежных терминалах банка есть специальная техника, которая проверяет наличные деньги на подлинность. Так, 1 декабря, в офисе Сбербанка, расположенном по адресу Бархатовой 2а, клиент пытался расплатиться поддельной пятитысячной купюрой.

- Сотрудники Омского отделения Сбербанка передали в отделение полиции поддельную банкноту вместе с соответствующими документами, - рассказали "Омск Здесь" в пресс-службе банка.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту "Омск Здесь" добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия.