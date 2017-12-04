В омском банке нашли поддельную пятитысячную купюру
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 13:15, последнее обновление 4 декабря 2017, 17:44  •  печать

В омском банке нашли поддельную пятитысячную купюру

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Клиент пытался расплатиться поддельной пятитысячной купюрой в отдном из отделений Сбербанка.

В минувшую пятницу, 1 декабря, в полицию обратились представители Сбербанка. Они рассказали полицейским, что обнаружили фальшивую банкноту. В Омском отделении Сбербанка нашему корреспонденту пояснили, что во всех банкоматах и платежных терминалах банка есть специальная техника, которая проверяет наличные деньги на подлинность. Так, 1 декабря, в офисе Сбербанка, расположенном по адресу Бархатовой 2а, клиент пытался расплатиться поддельной пятитысячной купюрой.

- Сотрудники Омского отделения Сбербанка передали в отделение полиции поддельную банкноту вместе с соответствующими документами, - рассказали "Омск Здесь" в пресс-службе банка.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту "Омск Здесь" добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

Теги  •  #банк #деньги #подделка #уголовное дело

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