В центре Омска водитель иномарки решил объехать пробку по тротуару
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  2 декабря 2017, 21:09, последнее обновление 2 декабря 2017, 21:49  •  печать

В центре Омска водитель иномарки решил объехать пробку по тротуару

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Пешеходам приходилось расступаться, чтобы автомобиль смог проехать.

Фотографии случившегося появились в паблике "Типичный Омск" с подписью "Практически давит пешеходов". Как рассказал "Омск Здесь" их автор Никита Исаков, сегодня около 11:40 утра на улице Чкалова в районе авиационного колледжа была пробка, и водитель Hyundai решил поехать по тротуару. "В тот момент [там] было много пешеходов", - добавил он.

При этом иномарка двигалась со стороны встречного транспортного потока, а при съезде на проезжую часть водитель зацепился днищем за бордюр и застрял. После нескольких маневров ему все же удалось уехать.

По словам очевидца, никто не пострадал, людям пришлось уступить проход. "Как достали эти пешеходы. Всюду лезут. Даже по тротуару не проехать", - саркастически отметил в комментариях к посту Дмитрий Сухонос.

Фото: Никиты Исакова

Теги  •  #ПДД #пешеходная зона

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