Свадьба в Омске окончилась массовой дракой

Видео инцидента, произошедшего ночью 2 декабря по улице Герцена, опубликовал паблик smotriomsk. На нем видно, как из ресторана "Клуб деловых людей" вышла с супругом молодая жена в пышном белом платье, их провожали несколько гостей. При этом один из них, который по виду был не очень трезв, затеял потасовку.

Его пытались утихомирить, но затем с ним начали драться двое, а после подключились еще несколько человек. Все это наблюдали молодожены и другие гости, в том числе маленький ребенок. Когда же приехала охрана, буйный гость стал успокаиваться.

Добавим, в том же здании находится участковый пункт полиции, но в это время он не работал. В региональном УМВД "Омск Здесь" уточнили, что никто из участников вечера пока не обращался с заявлением.

Видео: www.youtube.com/smotriomsk