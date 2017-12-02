Свадьба в Омске окончилась массовой дракой
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  2 декабря 2017, 18:23, последнее обновление 2 декабря 2017, 21:07  •  печать

Свадьба в Омске окончилась массовой дракой

Автор:

Когда молодые супруги уже собирались уезжать, один из гостей начал буянить.

Видео инцидента, произошедшего ночью 2 декабря по улице Герцена, опубликовал паблик smotriomsk. На нем видно, как из ресторана "Клуб деловых людей" вышла с супругом молодая жена в пышном белом платье, их провожали несколько гостей. При этом один из них, который по виду был не очень трезв, затеял потасовку.

Его пытались утихомирить, но затем с ним начали драться двое, а после подключились еще несколько человек. Все это наблюдали молодожены и другие гости, в том числе маленький ребенок. Когда же приехала охрана, буйный гость стал успокаиваться.

Добавим, в том же здании находится участковый пункт полиции, но в это время он не работал. В региональном УМВД "Омск Здесь" уточнили, что никто из участников вечера пока не обращался с заявлением. 

Видео: www.youtube.com/smotriomsk

Теги  •  #видео #драка #свадьба

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Таисия Петрова  •  2 декабря 2017, 20:47

Какая свадьба без Бояна ) будет что и вспомнить гостям, тем более кадры стали столь известными на весь город

Ответить
Виктор Монин  •  2 декабря 2017, 20:25

Разве это драка? Это легкая потасовка, не более. Успокоили выпившего лишнего товарища и на этом все закончилось.

Ответить
Евгений Ронин  •  2 декабря 2017, 19:38

Веселая получилась съемка. Хотя понимаю, что не всем там было весело. Но ничего страшного, бывает и хуже.

Ответить
Сергей Кузнецов  •  2 декабря 2017, 19:02

Свадьбы без гармошки и драки - это не отечественный вариант бракосочетания!

Ответить
Последние новости
В центре Омска водитель иномарки решил объехать пробку по тротуару  •  сегодня, 21:09  •  
В Омске начали оформлять светодиодный фонтан за полмиллиона рублей  •  сегодня, 17:31  •   1  •  
Фадиной подписали отставку из омского правительства  •  сегодня, 16:32
Из-за нелетной погоды задержали рейсы из Москвы в Омск  •  сегодня, 13:42  •   1
В Ярославле представили омича, возглавившего местный УФСИН  •  вчера, 22:05
В Омск приедут японцы из крупных компаний    •  вчера, 20:20
Еще новости