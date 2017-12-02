Свадьба в Омске окончилась массовой дракой

Видео инцидента, произошедшего ночью 2 декабря по улице Герцена, опубликовал паблик smotriomsk. На нем видно, как из ресторана "Клуб деловых людей" вышла с супругом молодая жена в пышном белом платье, их провожали несколько гостей. При этом один из них, который по виду был не очень трезв, затеял потасовку.
Его пытались утихомирить, но затем с ним начали драться двое, а после подключились еще несколько человек. Все это наблюдали молодожены и другие гости, в том числе маленький ребенок. Когда же приехала охрана, буйный гость стал успокаиваться.
Добавим, в том же здании находится участковый пункт полиции, но в это время он не работал. В региональном УМВД "Омск Здесь" уточнили, что никто из участников вечера пока не обращался с заявлением.
Видео: www.youtube.com/smotriomsk
Какая свадьба без Бояна ) будет что и вспомнить гостям, тем более кадры стали столь известными на весь город
Разве это драка? Это легкая потасовка, не более. Успокоили выпившего лишнего товарища и на этом все закончилось.
Веселая получилась съемка. Хотя понимаю, что не всем там было весело. Но ничего страшного, бывает и хуже.
Свадьбы без гармошки и драки - это не отечественный вариант бракосочетания!