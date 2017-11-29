Омский боец ММА, обвиняемый в убийстве, не просит снисхождения у суда
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 14:47, последнее обновление 29 ноября 2017, 16:41  •  печать

Омский боец ММА, обвиняемый в убийстве, не просит снисхождения у суда

Автор:

Семья убитого продавца Lexus Александра Раткевича попросила суд присяжных вынести обвинительный приговор Серику Батталову, который мог принимать участие в преступлении.

Сегодня, 29 ноября, в Омском областном суде состоялись прения по уголовному делу 29-летнего Серика Батталова. Он обвиняется в разбойном нападении и убийстве продавца автомобиля Lexus Александра Раткевича. Семья погибшего просит суд присяжных вынести ему обвинительный приговор.

Как сообщает "Омск-информ", 17 марта этого года обвиняемый вместе со своим ныне умершим приятелем Василием Еланцевым напали на продавца дорогой иномарки. Боец MMA и бывший сотрудник ОМОНа Батталов за гонорар в размере 50 тыс. руб. избил потерпевшего возле "Арены Омск".

Следствие считает, что потерявшего сознание, отвезли на окраину Кировского округа, где задушили автомобильным тросом, вывезли в Новосибирскую область. Там злоумышленники сожгли тело и закопали останки в лесу, а похищенный автомобиль продали сожительнице Еланцева за 1,2 млн руб.

Семья Раткевича попросила суд присяжных вынести Батталову обвинительный вердикт. В конце прений к присяжным обратился сам подсудимый, который не стал просить снисхождения.

- Я не из тех, кто будет просить снисхождения или помощи. Сговор между мной и Еланцевым отсутствовал, - цитирует слова Батталова "Омск-информ". - Я не понимаю, почему прокурор пришла к мнению обвинения. Не изучен ряд доказательств в материалах дела. Стороне обвинения все известно. Я ни разу не изменил своих показаний. Я прекрасно понимаю потерпевших, не приведи Господь оказаться на их месте. Я не прошу себе снисхождения. Я понимаю ваши претензии, сказать, что я разделяю вашу горечь утраты, не сказать ничего. Этот беспредел не лезет ни в какие рамки и никакого понимания человеческих понятий. Я не делал зла вашему сыну. Я понимаю вас, как отец. Я не прошу снисхождения.

Добавим, что вердикт по делу вынесут в ближайшее время.

Теги  •  #Lexus #боксер #суд #убийство

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Половина активов омского "Мостовика" перейдет к компании Сбербанка  •  вчера, 21:53
Депутаты хотят взыскать деньги с "Омскгражданпроекта" за невнесенные в кадастр участки  •  вчера, 20:10
В "Щедрый вторник" в омском театре собирали деньги на язычковый ханг  •  вчера, 19:42
Следком потребовал внести в кадастр земли, за которые судят Меренкова  •  вчера, 19:40
Инаугурацию Оксаны Фадиной перенесли в Концертный зал Омска    •  вчера, 19:39
В новом году омичам повысят зарплату    •  вчера, 19:09
Еще новости