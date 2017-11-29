Омский боец ММА, обвиняемый в убийстве, не просит снисхождения у суда

Сегодня, 29 ноября, в Омском областном суде состоялись прения по уголовному делу 29-летнего Серика Батталова. Он обвиняется в разбойном нападении и убийстве продавца автомобиля Lexus Александра Раткевича. Семья погибшего просит суд присяжных вынести ему обвинительный приговор.

Как сообщает "Омск-информ", 17 марта этого года обвиняемый вместе со своим ныне умершим приятелем Василием Еланцевым напали на продавца дорогой иномарки. Боец MMA и бывший сотрудник ОМОНа Батталов за гонорар в размере 50 тыс. руб. избил потерпевшего возле "Арены Омск".

Следствие считает, что потерявшего сознание, отвезли на окраину Кировского округа, где задушили автомобильным тросом, вывезли в Новосибирскую область. Там злоумышленники сожгли тело и закопали останки в лесу, а похищенный автомобиль продали сожительнице Еланцева за 1,2 млн руб.

Семья Раткевича попросила суд присяжных вынести Батталову обвинительный вердикт. В конце прений к присяжным обратился сам подсудимый, который не стал просить снисхождения.

- Я не из тех, кто будет просить снисхождения или помощи. Сговор между мной и Еланцевым отсутствовал, - цитирует слова Батталова "Омск-информ". - Я не понимаю, почему прокурор пришла к мнению обвинения. Не изучен ряд доказательств в материалах дела. Стороне обвинения все известно. Я ни разу не изменил своих показаний. Я прекрасно понимаю потерпевших, не приведи Господь оказаться на их месте. Я не прошу себе снисхождения. Я понимаю ваши претензии, сказать, что я разделяю вашу горечь утраты, не сказать ничего. Этот беспредел не лезет ни в какие рамки и никакого понимания человеческих понятий. Я не делал зла вашему сыну. Я понимаю вас, как отец. Я не прошу снисхождения.

Добавим, что вердикт по делу вынесут в ближайшее время.