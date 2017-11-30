Пьяный житель Омска угнал "Газель" на сто метров

Уехать далеко на угнанном автомобиле мужчине не удалось, через сто метров он врезался в забор.

Пьяный 30-летний житель Омска заприметил у продуктового киоска "Газель" с ключами в замке зажигания. Он решил воспользоваться чужой машиной и угнать ее. Но далеко незадачливому угонщику уехать не удалось, буквально через сотню метров он врезался в бетонный забор. Хозяин "Газели" заблокировал его в кабине и вызвал полицейских.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали угонщика и выяснили, что ранее он был осужден за незаконное хранение наркотиков и кражу. Теперь против него возбуждено еще одно уголовное дело.