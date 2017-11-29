Омская школьница родит от отца-насильника

Школьница жаловалась на плохое самочувствие, и мама отвела ее к врачу. Там раскрылись страшные факты о беременности, о которых сразу сообщили в полицию. Психологи пообщались с 12-летней девочкой и выяснили, что зачатие произошло после того, как ее изнасиловал родной отец. Рассказывать кому-либо об этом дочке он запретил и уехал работать на север.

После объявления отца-насильника в федеральный розыск выяснилось, что последние несколько месяцев мужчина жил и работал на Урале. Но задержать и допросить его не удалось. Мужчина недавно покончил с собой.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по факту изнасилования. После родов будет установлено, был ли зачат ребенок отцом девочки, сообщает "Российская газета".