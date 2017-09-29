В Омске трое грабителей обворовали гаражи через подкопы

В полицию поступило заявление от 53-летнего жителя Кировского округа. Он сообщил, что неизвестные обокрали его гараж, расположенный на улице 1-й Лучистый переулок.

Омич рассказал, что злоумышленники сделали ночью подкоп под воротами его металлического гаража. После этого они проникли внутрь и угнали автомобиль ВАЗ-2101. А днём ранее из помещения пропали автомобильные колёса, стиральная машинка, металлолом и 40 литров бензина. Сумма причинённого ущерба составила 23 тыс. руб. Оперативники проверили ранее судимых лиц и опросили владельцев других гаражей. После чего установили наблюдение за кооперативом. Ночью сотрудники уголовного розыска задержали группу парней, приехавших на двух машинах. Их доставили в полицию.

Злоумышленниками оказались три омича 19 и 20 лет. До этого они у них не было проблем с законом. На допросе выяснилось, что подозреваемые ранее проезжали через гаражный кооператив и решили совершить кражу. Ночью они несколько раз возвращались обратно для того, чтобы совершить хищение. Чужие вещи они продавали на улице случайным прохожим. Также задержанные рассказали, что отбуксировали похищенные "Жигули" на дачу, где разобрали и разрезали автомобиль, сдав по частям в пункт приёма металлолома за 6 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела за кражу с незаконным проникновением в помещение. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас установлена причастность подозреваемых ещё к 10 аналогичным преступлениям. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области