В Омске трое грабителей обворовали гаражи через подкопы
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 17:14, последнее обновление 29 сентября 2017, 17:20  •  печать

В Омске трое грабителей обворовали гаражи через подкопы

Автор:

Полицейские задержали трёх омичей, которые ограбили 11 гаражей.

В полицию поступило заявление от 53-летнего жителя Кировского округа. Он сообщил, что неизвестные обокрали его гараж, расположенный на улице 1-й Лучистый переулок.

Омич рассказал, что злоумышленники сделали ночью подкоп под воротами его металлического гаража. После этого они проникли внутрь и угнали автомобиль ВАЗ-2101. А днём ранее из помещения пропали автомобильные колёса, стиральная машинка, металлолом и 40 литров бензина. Сумма причинённого ущерба составила 23 тыс. руб. Оперативники проверили ранее судимых лиц и опросили владельцев других гаражей. После чего установили наблюдение за кооперативом. Ночью сотрудники уголовного розыска задержали группу парней, приехавших на двух машинах. Их доставили в полицию.

Злоумышленниками оказались три омича 19 и 20 лет. До этого они у них не было проблем с законом. На допросе выяснилось, что подозреваемые ранее проезжали через гаражный кооператив и решили совершить кражу. Ночью они несколько раз возвращались обратно для того, чтобы совершить хищение. Чужие вещи они продавали на улице случайным прохожим. Также задержанные рассказали, что отбуксировали похищенные "Жигули" на дачу, где разобрали и разрезали автомобиль, сдав по частям в пункт приёма металлолома за 6 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела за кражу с незаконным проникновением в помещение. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас установлена причастность подозреваемых ещё к 10 аналогичным преступлениям. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #гараж #кража #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омской области личные данные нескольких сотен человек выбросили на свалку  •  сегодня, 17:53
Депутат Госдумы Олег Смолин высказался в защиту "Матильды"  •  сегодня, 17:42
В Советском округе омичей травят оксидом азота, а в Ленинском - хлоридом водорода  •  сегодня, 16:57
В Омске на 2-й Восточной разрушается новый асфальт  •  сегодня, 16:26  •  
В Омске запустили 3D-экскурсии по районным музеям  •  сегодня, 16:17  •  
Минсельхоз: чума свиней остаётся в холодильниках омичей  •  сегодня, 15:52
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400