Водитель без прав погиб в ДТП на трассе в Омской области

Сегодня, 29 сентября, в 1:25 в дежурную часть полиции по Горьковскому району сообщили о ДТП на автодороге Омск - Муромцево. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, ранее лишённый водительских прав, ехал по трассе Омск - Муромцево. На 114 км он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди Lada Priora.
В результате аварии водитель ВАЗа от полученных травм скончался прямо на месте ещё до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку.
Конечно, жаль погибшего, но в произошедшем виноват только сам. Видимо, не зря он был лишен прав управления.