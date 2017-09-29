Водитель без прав погиб в ДТП на трассе в Омской области

Появились подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня на автодороге Омск - Муромцево.

Сегодня, 29 сентября, в 1:25 в дежурную часть полиции по Горьковскому району сообщили о ДТП на автодороге Омск - Муромцево. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, ранее лишённый водительских прав, ехал по трассе Омск - Муромцево. На 114 км он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди Lada Priora.

В результате аварии водитель ВАЗа от полученных травм скончался прямо на месте ещё до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку.