Водитель без прав погиб в ДТП на трассе в Омской области
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 11:51, последнее обновление 29 сентября 2017, 12:10  •  печать

Водитель без прав погиб в ДТП на трассе в Омской области

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Появились подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня на автодороге Омск - Муромцево.

Сегодня, 29 сентября, в 1:25 в дежурную часть полиции по Горьковскому району сообщили о ДТП на автодороге Омск - Муромцево. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, ранее лишённый водительских прав, ехал по трассе Омск - Муромцево. На 114 км он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди Lada Priora.

В результате аварии водитель ВАЗа от полученных травм скончался прямо на месте ещё до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку.

 

Теги  •  #ВАЗ #ДТП #лишение прав #погибший

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  29 сентября 2017, 13:03

Конечно, жаль погибшего, но в произошедшем виноват только сам. Видимо, не зря он был лишен прав управления.

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