В Омской области водитель автомобиля "ИЖ" съехал в кювет и погиб
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 20:17, последнее обновление 20 сентября 2017, 20:19  •  печать

В Омской области водитель автомобиля "ИЖ" съехал в кювет и погиб

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Омское УМВД проводит проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего в Моромцевском районе. 

Сегодня, 20 сентября, около 14:45 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Поречье–Алексевка– Инцисс. Прибывшие на место аварии сотрудники правоохранительных органов увидели автомобиль, лежащий в кювете. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть водителя.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ИЖ-2126030", двигаясь по дороге, в районе второго километра не справился с управлением автомобиля, в результате чего допустил съезд в противоположный направлению движения кювет, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства и причины происшествия.

Теги  •  #авария #ДТП #кювет #Муромцевский район #полиция #УМВД

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