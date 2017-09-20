В Омской области водитель автомобиля "ИЖ" съехал в кювет и погиб

Сегодня, 20 сентября, около 14:45 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Поречье–Алексевка– Инцисс. Прибывшие на место аварии сотрудники правоохранительных органов увидели автомобиль, лежащий в кювете. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть водителя.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ИЖ-2126030", двигаясь по дороге, в районе второго километра не справился с управлением автомобиля, в результате чего допустил съезд в противоположный направлению движения кювет, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства и причины происшествия.