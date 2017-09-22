В Омске будут судить рецидивиста за "минирование" дома своей девушки

Омич поругался со своей девушкой и решил ей отомстить, "заминировав" дом.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего омича, ранее судимого за хранение наркотиков в крупном размере. Он обвиняется в двух ложных сообщениях об акте терроризма.

По версии следствия, в конце июля обвиняемый позвонил в полицию и сказал, что заминировал дом на улице 1-й Шинной. После этого он положил трубку, а затем совершил аналогичный звонок.

На месте происшествия никаких взрывоопасных предметов и устройств найдено не было. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили номер звонившего, а потом и его адрес.

Во время допроса омич объяснил, что после ссоры со своей девушкой решил отомстить ей, поэтому направил к ней в квартиру силовиков. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Омичу грозит до трёх лет лишения свободы.