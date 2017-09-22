В Омске будут судить рецидивиста за "минирование" дома своей девушки
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 16:16  •  печать

В Омске будут судить рецидивиста за "минирование" дома своей девушки

Автор:

Омич поругался со своей девушкой и решил ей отомстить, "заминировав" дом.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего омича, ранее судимого за хранение наркотиков в крупном размере. Он обвиняется в двух ложных сообщениях об акте терроризма.

По версии следствия, в конце июля обвиняемый позвонил в полицию и сказал, что заминировал дом на улице 1-й Шинной. После этого он положил трубку, а затем совершил аналогичный звонок.

На месте происшествия никаких взрывоопасных предметов и устройств найдено не было. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили номер звонившего, а потом и его адрес.

Во время допроса омич объяснил, что после ссоры со своей девушкой решил отомстить ей, поэтому направил к ней в квартиру силовиков. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Омичу грозит до трёх лет лишения свободы.

Теги  •  #ложный звонок #минирование #рецидивист #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Майя Соловьева  •  22 сентября 2017, 16:55

За ложные минирования нужно строже наказывать, а девушке нужно быть осторожнее.

Ответить
Последние новости
По центру Омска гуляла избушка на курьих ножках  •  сегодня, 17:39  •   1  •  
"Омскэлектро" погасит долги за уличное освещение в течение недели  •  сегодня, 17:24  •   1
ГК "Титан": Росприроднадзором претензий к предприятию не предъявлено  •  сегодня, 17:11  •   2
Губернатор раздал 31 самосвал  •  сегодня, 17:00
УЕФА утвердил правила проведения "Лиги наций"  •  сегодня, 16:20  •   1
Сотрудники Большереченского зоопарка попросили омичей накормить животных овощами  •  сегодня, 16:10
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400