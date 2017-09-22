В Омске бомж избил до смерти мужчину из-за спрятанного алкоголя
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 14:24  •  печать

В Омске бомж избил до смерти мужчину из-за спрятанного алкоголя

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти омича на "Зелёном острове".

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Омска. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, которое повлекло смерть потерпевшего.

По версии следствия, 18 сентября 2017 года на берегу Иртыша в парке "Зелёный остров" 37-летний мужчина выпивал вместе с 30-летним мужчиной. Во время застолья между ними произошла ссора, из-за чего бомж набросился на приятеля и начал бить его руками, ногами и палкой по голове. В результате полученных травм омич скончался прямо на месте происшествия.

По предварительным данным, потерпевший спрятал от подозреваемого бутылки с алкоголем, что и привело к трагедии. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого собираются арестовать. Расследование продолжается.

Теги  •  #алкоголь #бомж #уголовное дело

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