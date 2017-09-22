В Омске бомж избил до смерти мужчину из-за спрятанного алкоголя

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Омска. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, которое повлекло смерть потерпевшего.

По версии следствия, 18 сентября 2017 года на берегу Иртыша в парке "Зелёный остров" 37-летний мужчина выпивал вместе с 30-летним мужчиной. Во время застолья между ними произошла ссора, из-за чего бомж набросился на приятеля и начал бить его руками, ногами и палкой по голове. В результате полученных травм омич скончался прямо на месте происшествия.

По предварительным данным, потерпевший спрятал от подозреваемого бутылки с алкоголем, что и привело к трагедии. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого собираются арестовать. Расследование продолжается.