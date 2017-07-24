Неизвестный омич пытался заминировать жилой дом
Происшествия  •  24 июля 2017, 14:35, последнее обновление 24 июля 2017, 17:30  •  печать

Неизвестный омич пытался заминировать жилой дом

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в заминировании дома на улице 1-я Шинная.

21 июля около 23:40 в Управление Росгвардии по Омской области поступило сообщение из органов внутренних дел о звонке неизвестного. Мужчина заявил правоохранителям, что в многоэтажном жилом доме на улице 1-я Шинная заложено взрывное устройство. Ближайший к месту происшествия экипаж вневедомственной охраны вместе с другими сотрудниками приехал к дому, чтобы оказать помощь при эвакуации. Также по этому адресу была направлена инженерно-сапёрная группа ОМОН "Штурм".

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии увидели мужчину, который прятался за постройками и скрытно наблюдал за происходящим. При виде приближавшихся к нему силовиков, неизвестный попытался скрыться, но был пойман. Задержанным оказался 22-летний житель посёлка Кордный.

Сотрудники ОМОН проверили жилые и технические помещения здания, и никакого взрывного устройства не обнаружили. В рамках уголовного дела проводится расследование. Отметим, что по информации пресс-службы УМВД России по Омской области, мужчина позвонил в полицию и сообщил якобы о заминировании здания после ссоры с подругой, которая проживает в этом доме.

Теги  •  #ложный звонок #Росгвардия

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Комментарии
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Виктор Монин  •  24 июля 2017, 16:05

С таких шутников нужно брать плату за вызов и работу всех сотрудников, участвовавших в поиске взрывного устройства.

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