В Омске начали судить "смотрящих" за посёлком Береговой, нападавших на людей с битами и топорами

В Омске будут судить двух омичей, обвиняемых в разбойных нападениях и вымогательствах. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух рецидивистов 45 и 52 лет, обвиняемых в совершении тяжких преступлений. Напомним, как уже писал "Омск Здесь", они были задержаны сотрудниками уголовного розыска вместе с бойцами СОБР Управления Росгвардии по Омской области. Задержание произошло в апреле 2017 года.

В результате оперативно-разыскных мероприятий силовики получили информацию о вооружённых нападениях на жителей Советского округа. После задержания злоумышленников арестовали. Отметим, что потерпевшие боялись за свои жизни, поэтому не обращались в полицию.

Установлено, что с апреля 2016 года по март 2017 года бандиты совершили шесть нападений, во время которых использовали топор, бейсбольные биты и ножи. Сумма ущерба составила 34 600 руб. Трём потерпевшим потребовалась помощь врачей: двум мужчинам был причинён легкий вред, третьему - средней тяжести.

Вину злоумышленников подтвердили показания 38 свидетелей, заключения криминалистических экспертиз по изъятым орудиям нападения, а также другие материалы уголовного дела. За разбой и вымогательство им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области