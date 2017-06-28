Советский суд поставил точку в деле ОПГ омского авторитета Зазы Саджая
Происшествия  •  28 июня 2017, 15:54, последнее обновление 28 июня 2017, 16:05  •  печать

Советский суд поставил точку в деле ОПГ омского авторитета Зазы Саджая

Автор:

Советский районный суд Омска вынес приговор последнему участнику ОПГ, занимавшейся вымогательством, грабежами и кражами под предводительством авторитета Зазы Саджая.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, последний скрывавшийся участник ОПГ был задержан в декабре 2016 года в Ямало-Ненецком автономном округе, где он трудоустроился на вахтовые работы. В среду, 28 июня, Советский суд приговорил его к 8 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ранее служители Фемиды вынесли вердикты в отношении других участников группы, которые проведут в тюрьме от 7 до 8 лет. Сам Заза Саджая приговорен к 10 годам лишения свободы. По версии следствия, в период с мая по сентябрь 2013 года члены ОПГ завладели денежными средствами и имуществом 12 граждан на общую сумму 2 млн рублей. "Преступления совершались с применением опасного для жизни насилия, а также с использованием оружия", - отметили в полиции. 

 

Теги  •  #грабеж #обвинительный приговор #ОПГ

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Паводки довели набережную "Зелёного острова" до предаварийного состояния  •  сегодня, 18:11
В частном секторе Левобережья газифицируют тысячу домов  •  сегодня, 17:58  •   1
Омские автобусы, в которых действует "Повременный" проездной, пометили стикерами  •  сегодня, 17:25
В Омской области объединяют два детских дома  •  сегодня, 17:14
В Омскую область пытались ввезти 300 тысяч подозрительных яиц  •  сегодня, 16:52  •   2
32 иностранных преподавателя повышают квалификацию в ОмГПУ  •  сегодня, 16:48
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400