Советский суд поставил точку в деле ОПГ омского авторитета Зазы Саджая

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, последний скрывавшийся участник ОПГ был задержан в декабре 2016 года в Ямало-Ненецком автономном округе, где он трудоустроился на вахтовые работы. В среду, 28 июня, Советский суд приговорил его к 8 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ранее служители Фемиды вынесли вердикты в отношении других участников группы, которые проведут в тюрьме от 7 до 8 лет. Сам Заза Саджая приговорен к 10 годам лишения свободы. По версии следствия, в период с мая по сентябрь 2013 года члены ОПГ завладели денежными средствами и имуществом 12 граждан на общую сумму 2 млн рублей. "Преступления совершались с применением опасного для жизни насилия, а также с использованием оружия", - отметили в полиции.