Омич стал участником ДТП в котором погиб 72-летний водитель
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 13:02, последнее обновление 19 сентября 2017, 13:37  •  печать

Омич стал участником ДТП в котором погиб 72-летний водитель

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Авария с участием жителя Омска произошла 18 сентября в Новосибирской области.

На 40 километре Северного объезда, вблизи дачного посёлка Мочище, в Mercedes 43-летнего омича врезалась Toyota Ipsum. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новосибирской области, за рулём Toyota находился 72-летний житель Новосибирска, он и стал виновником аварии, совершив выезд на полосу встречного движения. От полученных при столкновении травм он скончался на месте.

По факту ДТП полицейские проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Теги  •  #авария #ДТП #УМВД

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Комментарии
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Николай Каринин  •  19 сентября 2017, 13:37

Если виновник аварии был в машине один, то вряд ли удастся узнать причину выезда его на встречную полосу.

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