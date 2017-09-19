Омич стал участником ДТП в котором погиб 72-летний водитель

На 40 километре Северного объезда, вблизи дачного посёлка Мочище, в Mercedes 43-летнего омича врезалась Toyota Ipsum. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новосибирской области, за рулём Toyota находился 72-летний житель Новосибирска, он и стал виновником аварии, совершив выезд на полосу встречного движения. От полученных при столкновении травм он скончался на месте.

По факту ДТП полицейские проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.