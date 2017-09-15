В центре Омска водитель BMW X5 сбил пешехода и скрылся с места ДТП

17-летняя девушка-пешеход не пострадала. Она осмотрена медиками и отпущена домой.

Омские полицейские разыскивают водителя иномарки, сбившего сегодня, 15 сентября, около 8:00 на нерегулируемом пешеходном переходе 17-летнюю девушку.

- Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя, предположительно, автомобилем BMW X5 серебристого цвета, двигаясь по ул. Интернациональной в направлении ул. Герцена, в районе пересечения с ул. Тарской допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После совершения ДТП водитель скрыться с места происшествия, - пояснили в полиции.

Молодая омичка осмотрена бригадой скорой помощи и отпущена домой.