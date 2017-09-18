В Омске водитель Nissan сбил мотоциклиста
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 12:31, последнее обновление 18 сентября 2017, 12:32  •  печать

В Омске водитель Nissan сбил мотоциклиста

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ДТП произошло сегодня ночью на улице Берёзовой. Пострадавшего мотоциклиста увезли в больницу.

Сегодня, 18 сентября, около 0:30 в дежурную часть полиции сообщили об аварии на улице Берёзовой. На место происшествия выехали сотрудники полиции и скорая помощь.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля Nissan Wingroad ехал по улице Берёзовой в сторону улице Королёва. Около дома № 16 на улице 1-й Дунайской он решил развернуться и столкнулся с мотоциклом Triumph.

В результате аварии мотоциклист был госпитализирован. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #Nissan #больница #ДТП #мотоцикл

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