В Омске водитель Nissan сбил мотоциклиста

ДТП произошло сегодня ночью на улице Берёзовой. Пострадавшего мотоциклиста увезли в больницу.

Сегодня, 18 сентября, около 0:30 в дежурную часть полиции сообщили об аварии на улице Берёзовой. На место происшествия выехали сотрудники полиции и скорая помощь.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля Nissan Wingroad ехал по улице Берёзовой в сторону улице Королёва. Около дома № 16 на улице 1-й Дунайской он решил развернуться и столкнулся с мотоциклом Triumph.

В результате аварии мотоциклист был госпитализирован. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области