Омичка зарезала сожителя, не захотевшего обогревать дом

26-летняя омичка убила сожителя, а потом пришла в правоохранительные органы с повинной.

Региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Шербакульского района Омской области. Она подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, днём 16 сентября подозреваемая вместе со своим 50-летним сожителем выпивала. После застолья между ними возник конфликт из-за того, что дома холодно, а мужчина отказывался затопить печь. Омичка рассердилась и ударила сожителя ножом в живот. От полученного ранения омич скончался.

После произошедшего она пришла в правоохранительные органы с повинной и призналась в содеянном. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося. Омичку собираются арестовать. Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области