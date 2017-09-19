Омичка зарезала сожителя, не захотевшего обогревать дом
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 12:26, последнее обновление 19 сентября 2017, 13:23  •  печать

Омичка зарезала сожителя, не захотевшего обогревать дом

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26-летняя омичка убила сожителя, а потом пришла в правоохранительные органы с повинной.

Региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Шербакульского района Омской области. Она подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, днём 16 сентября подозреваемая вместе со своим 50-летним сожителем выпивала. После застолья между ними возник конфликт из-за того, что дома холодно, а мужчина отказывался затопить печь. Омичка рассердилась и ударила сожителя ножом в живот. От полученного ранения омич скончался.

После произошедшего она пришла в правоохранительные органы с повинной и призналась в содеянном. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося. Омичку собираются арестовать. Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области

Теги  •  #нож #печка #следственный комитет #убийство

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Комментарии
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Иван Грегин  •  19 сентября 2017, 14:05

Ну все понятно - алкоголь. Для убийства могло хватить и неосторожного слова, а здесь печь отказался топить.

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