Омич едва не убил своего друга из-за любовной переписки

Молодой человек прочитал переписку друга со своей девушкой. Предателя он решил зарезать.

Региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подозреваемым является 27-летний омич, прочитавший переписку друга со своей девушкой.

Как пояснили в СУ СК России по Омской области, по версии следствия, накануне подозреваемый, вернувшись с вахты, выпивал вместо со своим другом. Когда приятель ушёл спать, молодой человек случайно нашёл его переписку с девушкой, с которой встречался.

- На почве ревности подозреваемый нанёс множество ударов ножом потерпевшему, за его жизнь в настоящее время борются врачи, - добавили следователи.