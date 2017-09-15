Омич едва не убил своего друга из-за любовной переписки
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 13:38, последнее обновление 15 сентября 2017, 13:38  •  печать

Омич едва не убил своего друга из-за любовной переписки

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Молодой человек прочитал переписку друга со своей девушкой. Предателя он решил зарезать.

Региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подозреваемым является 27-летний омич, прочитавший переписку друга со своей девушкой.

Как пояснили в СУ СК России по Омской области, по версии следствия, накануне подозреваемый, вернувшись с вахты, выпивал вместо со своим другом. Когда приятель ушёл спать, молодой человек случайно нашёл его переписку с девушкой, с которой встречался.

- На почве ревности подозреваемый нанёс множество ударов ножом потерпевшему, за его жизнь в настоящее время борются врачи, - добавили следователи.

Теги  •  #следственный комитет #убийство

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