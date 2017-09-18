В Омске 11-летняя девочка попала под колёса ВАЗа
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 11:17, последнее обновление 18 сентября 2017, 11:20  •  печать

В Омске 11-летняя девочка попала под колёса ВАЗа

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Школьница перебегала дорогу в неположенном месте, когда на неё наехал отечественный автомобиль. В результате аварии девочка попала в больницу.

Вчера, 17 сентября, около 20:05 в полицию позвонили и рассказали о ДТП на улице Машиностроительной. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.

Полицейские предварительно выяснили, что 38-летняя водитель ВАЗ-2112 ехала по улице Машиностроительной в сторону улицы Инструментальной. Около дома № 40 она сбила 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате аварии школьница попала в больницу. Полицейские проводят проверку.

Теги  •  #больница #ВАЗ #ДТП #школьница

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Комментарии
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Николай Каринин  •  18 сентября 2017, 13:09

Надеюсь, с девочкой будет все в порядке, но переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу.

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