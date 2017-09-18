В Омске 11-летняя девочка попала под колёса ВАЗа

Школьница перебегала дорогу в неположенном месте, когда на неё наехал отечественный автомобиль. В результате аварии девочка попала в больницу.

Вчера, 17 сентября, около 20:05 в полицию позвонили и рассказали о ДТП на улице Машиностроительной. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.

Полицейские предварительно выяснили, что 38-летняя водитель ВАЗ-2112 ехала по улице Машиностроительной в сторону улицы Инструментальной. Около дома № 40 она сбила 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате аварии школьница попала в больницу. Полицейские проводят проверку.