Омское кафе-самострой "Красное яблоко" снесли по решению суда

Сегодня, 15 сентября, пресс-служба омского УФССП сообщила о том, что решение суда о сносе кафе "Красное яблоко", расположенного между многоквартирным домом и ОМЦ "Химик", было исполнено судебными приставами. Здание, которое признали самостроем, было снесено.

- Должники так и не предприняли никаких действенных мер к исполнению решения суда, и к освобождению городской территории от незаконного строения приступили судебные приставы, - рассказали в УФССП. - Помещение кафе уже давно пустовало, коммуникации и электропитание отсутствовали, однако на прилегающей к кафе территории находился различный мусор, его вывезли с места совершения исполнительных действий перед демонтажем кровли и стен помещения, их разобрали на строительные составляющие, чтобы к делу приступила специальная техника специализированной организации, которая и произвела снос.

Напомним, правоохранительные органы установили, что право собственности на здание кафе было оформлено по подложным документам, в связи с чем суд и принял решение о его сносе. Руководство заведения в свою очередь уверяло, что с документами всё в порядке и кто-то просто решил "закошмарить" заведение.

Фото: пресс-служба УФССП