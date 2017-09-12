Омичи нарвали в кустах конопли и попались полицейским
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 14:42, последнее обновление 12 сентября 2017, 15:02  •  печать

Омичи нарвали в кустах конопли и попались полицейским

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Полицейские задержали двух омичей, которые обрабатывали и собирали дикорастущую коноплю.

Полицейские во время патрулирования на улице 6-й Балтийской задержали 22-летнего рецидивиста в кустах дикорастущей конопли. Мужчина занимался обработкой растений. Во время задержания у него был изъят гашиш общей массой 2,8 граммов.

Во время оформления протокола задержания, полицейские увидели, как мимо проходит мужчина. При личном досмотре из его рюкзака была изъята конопля весом 1,45 кг. По результатам исследования, масса чистого наркотического вещества составила более 400 граммов.

Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Задержанным грозит до трёх лет лишения свободы. Отметим, что в ближайшее время на этом участке дикорастущая конопля будет уничтожена.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Омску

Теги  •  #конопля #наркотики #незаконное хранение

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Комментарии
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Таис Афинская  •  12 сентября 2017, 15:16

22 года - а уже рецидивист! - ужас! Куда катится мир? Но местные власти тоже хороши - а что до этого случая не было известно, где растет конопля в городе? почему раньше не уничтожили?

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