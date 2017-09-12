Стрелявший из пистолета у дома на Театральной избежит уголовной ответственности

Региональное УМВД сообщило о принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела по статье хулиганство и незаконное хранение оружия. Мужчина стрелявший 3 августа из пистолета во дворе жилого дома отказался давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Он предъявил участковому травматический пистолет, зарегистрированный на его имя. Вместе с тем экспертиза не смогла установить, из этого ли пистолета производились выстрелы, так как оружие было повреждено и оказалось в нерабочем состоянии. Данных от свидетелей, указывающих на то, что именно этот человек производил выстрелы, также получено не было, хотя очевидцы происшествия успели запечатлеть момент, когда мужчина стрелял в воздух на крыльце подъезда и передать фото СМИ. Как стало известно корреспонденту "Омск Здесь", стрелявшим оказался омский коммерсант, которого 31 июля задерживали в связи с контрабандой наркотиков на парковке у ТЦ "Омский".

Напомним, вечером 3 августа на крыльце дома № 20 по улице Лермонтова мужчина открыл стрельбу из пистолета. По словам очевидцев, он въехал во двор на автомобиле, выйдя из которого театрально разорвал на груди рубаху и несколько раз выстрелил в воздух. Свидетели происшествия утверждают, что стрелявший был пьян. Рядом в это время находились несколько жителей дома, среди которых были пенсионерка, молодая женщина с коляской и двое детей.