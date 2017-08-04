В центре Омска неизвестный мужчина открыл стрельбу

Очевидцы сообщают, что омич отстрелял в воздух всю обойму и отправился к себе домой.

Страшную картину наблюдали вчера вечером жители дома по ул. Лермонтова. Как сообщает "Новый Омск", мужчина в состоянии алкогольного опьянения заехал во двор, вышел из машины, достал оружие и выпустил в воздух всю обойму. После зашёл в подъезд.

Жильцы многоэтажки заявляют, что это их сосед, который недавно переехал. В его квартире идут ремонтные работы, поэтому там он появляется редко.

- Зачем мужчина открыл стрельбу непонятно, он был очень пьян, скорее всего, он вообще не понимал, что делает, и не осознавал, где он. Может быть хотел выглядеть альфа-самцом. Он очень напугал всех людей в нашем небольшом дворе, где в этот момент были маленькие дети, шла женщина с коляской и пожилая соседка, - рассказала изданию одна из жительниц.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту "Омск Здесь" пояснили, что сотрудники полиции, увидев сообщение в соцсетях, оперативно выехали на место происшествия. В настоящий момент устанавливается сам факт стрельбы, лицо к ней причастное, опрашиваются свидетели. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.