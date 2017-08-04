В центре Омска неизвестный мужчина открыл стрельбу
Происшествия  •   4 августа 2017, 09:36, последнее обновление 4 августа 2017, 10:02  •  печать

В центре Омска неизвестный мужчина открыл стрельбу

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Очевидцы сообщают, что омич отстрелял в воздух всю обойму и отправился к себе домой.

Страшную картину наблюдали вчера вечером жители дома по ул. Лермонтова. Как сообщает "Новый Омск", мужчина в состоянии алкогольного опьянения заехал во двор, вышел из машины, достал оружие и выпустил в воздух всю обойму. После зашёл в подъезд.

Жильцы многоэтажки заявляют, что это их сосед, который недавно переехал. В его квартире идут ремонтные работы, поэтому там он появляется редко.

- Зачем мужчина открыл стрельбу непонятно, он был очень пьян, скорее всего, он вообще не понимал, что делает, и не осознавал, где он. Может быть хотел выглядеть альфа-самцом. Он очень напугал всех людей в нашем небольшом дворе, где в этот момент были маленькие дети, шла женщина с коляской и пожилая соседка, - рассказала изданию одна из жительниц.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту "Омск Здесь" пояснили, что сотрудники полиции, увидев сообщение в соцсетях, оперативно выехали на место происшествия. В настоящий момент устанавливается сам факт стрельбы, лицо к ней причастное, опрашиваются свидетели. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги  •  #оружие #полиция #стрельба

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Комментарии
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Наталья Ремизова  •  4 августа 2017, 12:09

Да, неадекватных людей сейчас много встречается. Надеюсь, правоохранительные органы примут к нему строгие меры. Надо делать так, чтобы такие преступления совершались редко и не пугали мирных граждан.

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Иван Грегин  •  4 августа 2017, 09:56

Это еще хорошо, что он в воздух стрелял, а то ведь мог по разным сторонам, если ничего не соображал.

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