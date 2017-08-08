Силовики установили личность стрелявшего во дворе омского дома мужчины

Как пишет "Омск-Информ" со ссылкой на соцсети, где появилась первая информация об инциденте, ЧП произошло вечером, 3 августа во дворе дома № 20 по улице Лермонтова. По словам очевидцев, мужчина заехал во двор на черном автомобиле Lexus, достал пистолет и начал стрелять в воздух. Позже на месте происшествия было найдено семь гильз. "Все происходило в нескольких метрах от детской площадки, во дворе были люди", - отмечает издание. Сейчас стрелявший опознан и задержан - это оказался омский бизнесмен, имя которого пока не сообщается. В отношении него проводится проверка по признакам статей "Стрельба в неустановленном месте" и "Незаконное хранение оружия".

Фото: vk.com/chp55