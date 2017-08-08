Силовики установили личность стрелявшего во дворе омского дома мужчины
Происшествия  •   8 августа 2017, 22:10, последнее обновление 8 августа 2017, 22:29  •  печать

Силовики установили личность стрелявшего во дворе омского дома мужчины

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Омские полицейские установили личность мужчины, устроившего стрельбу из пистолета во дворе одной из омских многоэтажек - им оказался местный бизнесмен, фамилия которого не называется в интересах следствия. Коммерсанту грозит уголовное дело.

Как пишет "Омск-Информ" со ссылкой на соцсети, где появилась первая информация об инциденте, ЧП произошло вечером, 3 августа во дворе дома № 20 по улице Лермонтова. По словам очевидцев, мужчина заехал во двор на черном автомобиле Lexus, достал пистолет и начал стрелять в воздух. Позже на месте происшествия было найдено семь гильз. "Все происходило в нескольких метрах от детской площадки, во дворе были люди", - отмечает издание. Сейчас стрелявший опознан и задержан - это оказался омский бизнесмен, имя которого пока не сообщается.  В отношении него проводится проверка по признакам статей "Стрельба в неустановленном месте" и "Незаконное хранение оружия".

Фото: vk.com/chp55

Теги  •  #пистолет #полиция #стрелок

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