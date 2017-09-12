Гендиректор омской телерадиокомпании обратился в полицию из-за угроз

Генеральный директор ОРТРК (12 канал) Александр Малькевич написал заявление в правоохранительные органы в связи с угрозами, поступавшими ему от одного из кандидатов в депутаты горсовета накануне прошедших выборов.

Об инциденте была уведомлена Общественная палата (ОП) РФ, членом которой является Александр Малькевич. В ОП пояснили, что руководителю телекомпании "угрожал дважды судимый кандидат". "Благодаря нашим группам наблюдателей недобросовестным кандидатам не удаётся организовывать фальсификацию выборов, и они так или иначе пытаются угрожать коллегам", - уточнил руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Как пояснил в разговоре с журналистом "Омск Здесь" Александр Малькевич, ранее угрожавший кандидат писал на него жалобы в ЦИК на имя Эллы Памфиловой, выражая возмущение организованным телевизионщиками конкурсом селфи с избирательных участков. Жалобы, по словам Малькевича, были безграмотными и "кроме улыбки ничего не вызывали". Позже, в ходе дебатов в эфире ОРТРК, руководитель телекомпании поинтересовался у лидера отделения партии, которую представлял автор жалоб, почему в их списке треть кандидатов с судимостями. Партийный лидер объяснил это тем, что "в 90-е время было непростое". В минувшую субботу, в "день тишины" перед выборами в Омский городской совет, на телефон Александра Малькевича, по его словам, начали поступать звонки от кандидата.

- Рано утром звонит молодой человек и говорит, что нам "надо бы встретиться и перетереть". Я вешаю трубку: встречи не будет, разговаривать не о чем. Он звонит с другого номера, пишет СМС, настаивает, что нужно встретиться и разобраться - "забивает стрелку". Несколько странное ощущение эти звонки "по понятиям" оставили. Как выяснилось, человек этот был осуждён за вымогательство и незаконное лишение свободы, - рассказал Александр Малькевич.

В связи с произошедшим гендиректор ОРТРК обратился с заявлением в правоохранительные органы. По мнению Александра Малькевича, подобного рода инциденты ставят вопрос о необходимости законодательно закрыть путь в политику людям с уголовным прошлым, хотя их судимости и являются погашенными.