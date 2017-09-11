В Омске вынесен приговор семейной паре "закладчиков"

Супруги получили 25 лет лишения свободы на двоих за попытку сбыта почти кило наркотиков.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении семейной пары. Супруги признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере через интернет.

Суд установил, что с мая по август 2017 года супружеская пара через интернет получала информацию о местонахождении тайников с наркотиками в городе Омске. Омичи забирали "закладки" и расфасовывали на более мелкие партии. Общая масса составила около 900 граммов наркотиков.

После этого семейная пара делала закладки, предназначенные для покупателей. Адреса тайников они передавали своему сообщнику через интернет.

В августе 2016 года омичи расфасовали очередную партию наркотиков около 500 граммов, но не смогли сбыть, поскольку были задержаны сотрудниками полиции. Свою вину в совершении преступления они признали полностью.

Первомайский районный суд Омска назначил 24-летнему мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его 29-летняя супруга получила 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.