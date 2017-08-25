Омич украл из магазинов мобильные телефоны и конфеты

Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, который по очереди обокрал киоск с мясом, кондитерскую и салон сотовой связи.

Вчера, 24 августа, около 6:00 экипаж вневедомственной охраны получил информацию от органов внутренних дел о том, что час назад неизвестный проник в киоск мясной продукции, расположенный на улице 20-я Линия и вынес оттуда кассовый аппарат. Также злоумышленник побывал в кондитерской по соседству.

Вскоре силовики узнали, что в том же районе вскрыли магазин сотовых телефонов. Поскольку место кражи находилось рядом с маршрутом патрулирования, росгвардейцы начали пристально наблюдать за редкими прохожими на улице.

При проезде 5-го Лермонтовского переулка они увидели, как идущий навстречу мужчина при виде патрульной машины вдруг бросил рюкзак и побежал в сторону частного сектора. При этом из его карманов начали сыпаться мобильные телефоны, упакованные в полиэтиленовые плёнки.

Злоумышленник попытался скрыться, поэтому спрятался под строительным мусором в одном из дворов, но всё равно был найден и задержан. При досмотре в брошенном рюкзаке нашли шесть сотовых телефонов марки Samsung Galaxy и конфеты. В настоящее время ранее судимый мужчина доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.