Омич украл из магазинов мобильные телефоны и конфеты
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 17:45  •  печать

Омич украл из магазинов мобильные телефоны и конфеты

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Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, который по очереди обокрал киоск с мясом, кондитерскую и салон сотовой связи.

Вчера, 24 августа, около 6:00 экипаж вневедомственной охраны получил информацию от органов внутренних дел о том, что час назад неизвестный проник в киоск мясной продукции, расположенный на улице 20-я Линия и вынес оттуда кассовый аппарат. Также злоумышленник побывал в кондитерской по соседству.

Вскоре силовики узнали, что в том же районе вскрыли магазин сотовых телефонов. Поскольку место кражи находилось рядом с маршрутом патрулирования, росгвардейцы начали пристально наблюдать за редкими прохожими на улице.

При проезде 5-го Лермонтовского переулка они увидели, как идущий навстречу мужчина при виде патрульной машины вдруг бросил рюкзак и побежал в сторону частного сектора. При этом из его карманов начали сыпаться мобильные телефоны, упакованные в полиэтиленовые плёнки.

Злоумышленник попытался скрыться, поэтому спрятался под строительным мусором в одном из дворов, но всё равно был найден и задержан. При досмотре в брошенном рюкзаке нашли шесть сотовых телефонов марки Samsung Galaxy и конфеты. В настоящее время ранее судимый мужчина доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

Теги  •  #конфеты #кража #мобильный телефон #Росгвардия

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Комментарии
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Злата Маркова  •  25 августа 2017, 18:06

Вот уж поговорка "на воре шапка горит" в самом реальном виде. Может, шел бы спокойно и не задержали.

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Евгений Ронин  •  25 августа 2017, 20:37

Все равно бы проверили подозрительного мужика с рюкзаком. Но так он сразу себя выдал.

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