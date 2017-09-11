В Омской области бухгалтер газеты обокрала кассу редакции
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 13:52, последнее обновление 11 сентября 2017, 14:06  •  печать

В Омской области бухгалтер газеты обокрала кассу редакции

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В Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении бухгалтера газеты "Сибирский труженик", которая, по данным следствия, обокрала редакционную кассу.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, 48-летнему бухгалтеру газеты "Сибирский труженик" в Седельниковском районе вменяется часть третья ст. 160 УК РФ (Хищение денежных средств путём присвоения). Как выяснило следствие, женщина, используя служебные полномочия, похитила из кассы редакции около 25 тыс. рублей. Бухгалтер, которой грозит шесть лет тюрьмы, призналась и раскаялась в содеянном.

 

Теги  •  #бухгалтер #газета #хищение

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Комментарии
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Jack Daniels  •  11 сентября 2017, 14:13

М-да-аа... Как говорится, хорошего бухгалтера трудно найти!... - Вот нашего главбуха, Марь Иванну, уже 10 лет ищет интерпол и федеральный розыск - никак найти не могут.)))

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